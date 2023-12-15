الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المفوض السامي لشؤون اللاجئين يحذر من أزمة لاجئين أخرى في غزة

منذ 47 دقيقة
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي

A A A
طباعة المقال

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو yراندي اليوم الجمعة إنه يجب منع حدوث أزمة جديدة للاجئين من غزة، في إشارة إلى احتمال فرار مئات الآلاف من النازحين بالفعل بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس إلى مصر.

وأضاف yراندي في كلمته الختامية في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف “نزح عدد كبير من (الأشخاص) إلى زاوية فقيرة بالفعل في قطعة صغيرة من الأرض. يجب أن يتوقف هذا العنف”.

وتابع “أريد أن أكون واضحا: ما يعد بالفعل أزمة نزوح واسعة النطاق داخل غزة يجب ألا يتحول إلى أزمة لاجئين أخرى”.

مع استهداف القنابل الإسرائيلية قطاع غزة، يضطر سكان القطاع إلى التكدس على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية في مدينة رفح ويقولون إنه لم يعد لديهم أي مكان للفرار إليه.

ونزح مئات الآلاف من منازلهم ولكن مع اقتراب القصف مجددا يخشى الكثيرون من أن يكون الخيار الوحيد المتاح أمامهم للبقاء على قيد الحياة هو النزوح إلى سيناء.

وطالبت إسرائيل سكان غزة بالتوجه جنوبا لتجنب الوقوع في مرمى نيرانها ضد حركة حماس. لكن الجيش الإسرائيلي يقصف المناطق الجنوبية التي فر إليها السكان أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصور الجزيرة سامر أبو دقة
غزة تحت النار
استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي في غزة
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
غزة تحت النار
وزير الخارجية السعودي: لا يمكن الحديث عن مستقبل الحكم بغزة من دون وقف النار
شعار شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر ميرسك
أزمة الملاحة بالبحر الأحمر تتوسع.. شركتان عالميتان توقفان عمليات الشحن بالحاويات

الأكثر قراءة

رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
لماذا لا تتم تسوية غزة بالأرض من الجو؟.. محلل إسرائيلي يكشف الأسباب
وائل الدحدوح
غزة تحت النار
إصابة وائل الدحدوح وزميله سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي بخان يونس