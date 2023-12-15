المفوض السامي لشؤون اللاجئين يحذر من أزمة لاجئين أخرى في غزة

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو yراندي اليوم الجمعة إنه يجب منع حدوث أزمة جديدة للاجئين من غزة، في إشارة إلى احتمال فرار مئات الآلاف من النازحين بالفعل بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس إلى مصر.

وأضاف yراندي في كلمته الختامية في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف “نزح عدد كبير من (الأشخاص) إلى زاوية فقيرة بالفعل في قطعة صغيرة من الأرض. يجب أن يتوقف هذا العنف”.

وتابع “أريد أن أكون واضحا: ما يعد بالفعل أزمة نزوح واسعة النطاق داخل غزة يجب ألا يتحول إلى أزمة لاجئين أخرى”.

مع استهداف القنابل الإسرائيلية قطاع غزة، يضطر سكان القطاع إلى التكدس على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية في مدينة رفح ويقولون إنه لم يعد لديهم أي مكان للفرار إليه.

ونزح مئات الآلاف من منازلهم ولكن مع اقتراب القصف مجددا يخشى الكثيرون من أن يكون الخيار الوحيد المتاح أمامهم للبقاء على قيد الحياة هو النزوح إلى سيناء.

وطالبت إسرائيل سكان غزة بالتوجه جنوبا لتجنب الوقوع في مرمى نيرانها ضد حركة حماس. لكن الجيش الإسرائيلي يقصف المناطق الجنوبية التي فر إليها السكان أيضا.