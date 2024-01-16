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المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا هدفًا حيويًا في "إسرائيل" بصاروخ بعيد المدى

منذ 50 دقيقة
صاروخ بعيد المدى

صاروخ بعيد المدى

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أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” قصف هدف حيوي في “الكيان الإسرائيلي” بصاروخ “الأرقب” بعيد المدى نصرة لقطاع غزة.

وقالت في بيان: “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفًا حيويًا وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور) بعيد المدى، في الأيام السابقة”.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في “دك معاقل العدو” وتوعدت الكيان المحتلّ بالمزيد.

هذا وتستهدف “المقاومة الإسلامية في العراق” مواقع وقواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأميركي الذي تتلقاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر، أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا بلغت 130 هجومًا منذ 17 أكتوبر 2023، مبينًا أن القواعد العسكرية الأميركية في العراق تعرضت لـ53 هجومًا، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجومًا، بحسب “روسيا اليوم”.

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