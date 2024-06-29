خسائر فادحة.. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل عدد جديد من جنوده في معارك غزة، بالتزامن مع استمرار المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في القطاع.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن جيش الاحتلال، مقتل الجندي “يائير افيتان” خلال اشتباكات مع المقاومة في الشجاعية يوم أمس.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين إضافيين وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر عبرية نقل جنود مصابين من جيش الاحتلال إلى مستشفى “بلينسون” بعد إصابتهم بمعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وقالت قناة “كان” العبرية إن أكثر من 40 اشتباكاً بين المقاومة وجنود الاحتلال في الشجاعية منذ اقتحامها يوم الخميس.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم السبت، دك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى

وفي كمين أُعد مسبقًا، فجّر مجاهدو القسام عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” خلف مسجد عبد الله بن عمر جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف ناقلتي جند وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” و “RPG” قرب مفترق الشؤون جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح

وقالت القسام، إن مقاتليها يواصلون تصديهم للقوات المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن كمائن مركبة معدة مسبقًا ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط أكثر من طائرة لإخلائهم.

وقصفت سرايا القدس، بقذائف الهاون النظامي تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما وقصفت بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” مركز قيادة العدو لعمليات التوغل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت تفجيرها عبوتين أرضيتين في عدد من آليات العدو الصهيوني قرب موقع عيسى بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية من نوع “نمير” بقذيفة (التاندوم) في أرض قنديل بحي الشجاعية وقد أكد مجاهدونا وقوع طاقمها بين قتيل وجريح واشتعال النيران فيها ما استدعى هبوط طائرة مروحية صهيونية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان.

وأكدت سرايا القدس، تدميرها آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار قرب مسجد الهداية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

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