المقاومة تتصدى في جنين.. وسلسلة اقتحامات في نابلس وطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس 13\6\2024- مدينتي جنين وطولكرم وبلدات قرب نابلس في الضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال. بينما قالت مصادر محلية فلسطينية إن اشتباكات تجري بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام جنين.

وفي أحدث التطورات، أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن المقاومة استهدافت قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في شارع مهيوب بجنين.

وذكرت تلك المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل بإسكان الأطباء في حي الجابريات بمدينة جنين وفجرت دراجة نارية في الحي، في حين قامت جرافة للاحتلال بعمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية وممتلكات السكان بشارع الناصرة بمدينة جنين.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا أصيب برصاصها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه في حي الجابريات بمدينة جنين.

كما أفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت والدة المطارد مصطفى المصري من واد برقين في جنين.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف (جنوب) وبلدة تل جنوب غرب المدينة وقرية روجيب شرقها.

كما أفادت مصادر صحفية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا عند اقتحام منزله في قرية دوما جنوب نابلس حيث داهمت عددا من المنازل.

وقد أُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، مساء أمس، جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز خلال مواجهات مع مواطنين فلسطينيين في بلدة بيتا شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت على إثر ذلك بين جيش الاحتلال وعدد من الفلسطينيين أصيب على إثرها عشرات المواطنين بالاختناق.

وفي القدس المحتلة، أعلنت شرطة الاحتلال أمس إصابة فلسطيني مقدسي بجروح خطيرة و3 آخرين بجروح طفيفة برصاص مجموعة من الجنود بالبلدة القديمة في القدس.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إن “الحادث وقع في شارع دافيد (البازار) في البلدة القديمة، ويبدو أنه نشب شجار بين 4 شبان إسرائيليين كانوا يسيرون في الشارع مزودين بأسلحة -أحدهم جندي بالجيش إضافة لجنديين بالاحتياط ومدني- وعدد من السكان المحليين من القدس الشرقية”.

وأضاف البيان “في أعقاب الحادثة، تم نقل 4 أشخاص من سكان القدس الشرقية لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، من بينهم شخص في حالة خطيرة و3 آخرين في حالة متوسطة بحسب السلطات الطبية”.

وأظهرت ظهرت مقاطع فيديو فلسطينيا ملقى على الأرض مصابا بذراعه وآخر يمزق القميص لمعالجة الجرح، بينما أصحاب الدكاكين يصرخون ويطلبون من عناصر شرطة الاحتلال الذين لم يكونوا بعيدين الاتصال بالإسعاف.

وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس الأربعاء 12\6\2024، أن إسرائيل اعتقلت 9170 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها لاقدس المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة بما فيها القدس، بينما كثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم مما أسفر عن استشهاد 543 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و200 آخرين، استنادا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد خلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.