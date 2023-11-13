المكتب الإعلامي في غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 11240

قال المكتب الإعلامي لحكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل إن إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 الاثنين.

وأضاف المكتب أن الحصيلة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة.

هذا ونُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء العالم، الاثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح عشرات من موظفيها الذين قضوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في كل دولة للمنظمة مكتب تمثيل فيها.

كذلك نُكس علم الأمم المتحدة باللونين الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين.

وفي جنيف، ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، نُكست أعلام الأمم المتحدة في الصباح ولم ترفع المنظمة أيًا من أعلام الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة، على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم.

ودُعي موظفو المنظمة الأممية إلى الوقوف دقيقة صمت “على انفراد”، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة في جنيف، رولاندو غوميز.