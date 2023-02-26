المكسيك.. المعارضة تخطط لتنظيم مظاهرات حاشدة

تخطط المعارضة في المكسيك لتنظيم مظاهرات حاشدة الأحد احتجاجا على مساعي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بشأن المؤسسة المستقلة المعنية بالانتخابات والتي ترى فيها المعارضة تهديدا للديمقراطية.

ووافق الكونجرس المكسيكي الأسبوع الماضي على تعديل واسع يتعلق بالمؤسسة الوطنية للانتخابات التي دأب لوبيز أوبرادور على مهاجمتها ووصفها بأنها فاسدة وعديمة الكفاءة.

وسيخرج معارضو التشريع، الذي سيقلص ميزانية المؤسسة وعدد موظفيها، في مسيرات في مكسيكو سيتي ومدن كبيرة أخرى.

وأدت المؤسسة والجهة التي سلفتها دورا رئيسيا في ترسيخ الديمقراطية التعددية التي أنهت في عام 2000 عقودا من حكم الحزب الواحد، بحسب كثير من المحللين السياسيين.

وقال فيرناندو بيلانوزاران وهو سياسي معارض يشارك في تنظيم الاحتجاجات إن التعديلات تضعف المنظومة الانتخابية وتزيد من احتمال حدوث نزاعات في انتخابات 2024 حينما سيجري اختيار خليفة لوبيز أوبرادور.

وأضاف “عادة ما يحاول الرؤساء إرساء الحكم والاستقرار لمن يخلفونهم، لكن الرئيس يخلق حالة من الضبابية… إنه يلعب بالنار”.