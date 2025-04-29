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المكسيك تستقبل نحو 39 ألف مُرّحل من أمريكا منذ تولي ترامب منصبه

منذ 9 ساعات
المكسيك تستقبل نحو 39 ألف مُرّحل

المكسيك تستقبل نحو 39 ألف مُرّحل

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استقبلت المكسيك زهاء 39 ألف مهاجر رحلتهم الولايات المتحدة منذ تولت إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة. وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم اليوم الثلاثاء إن من هؤلاء 33 ألف مكسيكي.

وفي حديثها في مؤتمرها الصحفي الصباحي المعتاد، قالت شينبوم إنه على الرغم من أن المكسيك قررت قبول غير المكسيكيين المرحلين من الولايات المتحدة “لأسباب إنسانية”، فإنه لم يُرسل سوى بضعة آلاف إلى المكسيك منذ تولي ترامب منصبه في أواخر يناير كانون الثاني.

وأضافت “يتناقص عدد الأشخاص القادمين من بلدان أخرى لأن حكومة الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مع جميع الدول تقريبا”.

واستقبلت المكسيك عددا أقل من الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في منصبه.

وتفيد البيانات المكسيكية أن المكسيك استقبلت نحو 52 ألف مهاجر من الولايات المتحدة في فبراير شباط ومارس آذار وأبريل نيسان من العام الماضي.

ويأتي هذا الانخفاض، على الرغم من تعهدات ترامب بشن حملة ترحيل جماعي، بسبب انخفاض عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية.

فمنذ أن أطلق ترامب حملته على الحدود، تخلى المهاجرون في أنحاء أمريكا اللاتينية عن آمالهم في دخول الولايات المتحدة مفضلين العودة إلى بلدانهم الأصلية.

    المصدر :
  • رويترز

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