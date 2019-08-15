المكسيك تضغط على أميركا: صنّفوا هجوم إل باسو إرهابياً

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جددت حكومة المكسيك تأكيدها أن واقعة إطلاق النار الجماعي في إل باسو بولاية تكساس الأميركية كانت عملاً إرهابياً استهدف مكسيكيين، وحثت الولايات المتحدة على تصنيف الهجوم بهذا الشكل.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، في مؤتمر صحافي اعتيادي بعد اجتماع يوم الثلاثاء بين مسؤولين أميركيين ومكسيكيين بشأن الحادث، إن من الضروري اتخاذ خطوات للحيلولة دون وقوع أعمال قتل في المستقبل.

وأضاف: “من المهم للغاية أن نستمر في أن نحدد ونوضح ونطالب باتخاذ إجراءات كي لا يتكرر ذلك، وأول إجراء هو أن نصنفه (الهجوم) كما هو.. عمل إرهابي يستهدف حياة المكسيكيين”.

8 مكسيكيين

وقتل 22 شخصاً من بينهم ثمانية مواطنين مكسيكيين في إطلاق نار في أحد متاجر وولمارت في المدينة الحدودية الأميركية. وقالت المكسيك إنها ستحقق في الهجوم باعتباره عملاً إرهابياً.

ويعتقد أن باتريك كروسيوس، المشتبه في أنه نفذ الهجوم، كتب بياناً من أربع صفحات ونشره على منتدى إنفينيت تشان الذي يستخدمه متطرفون في الأغلب، ووصف فيه هجوم إل باسو بأنه “رد على الاجتياح اللاتيني لتكساس”.

ووفقاً لمذكرة لشرطة إل باسو نشرت يوم الجمعة، فإن كروسيوس أبلغ الشرطة عند استسلامه بأنه كان يستهدف “مكسيكيين”.

“ليس مجنوناً”

وقال إبرارد وهو يقف بجوار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور “هناك من سيقول لا.. لا.. هذا ليس إرهاباً إنه حادث فردي. حسناً، لا بد من القول إن الرجل الذي ارتكب هذا الفعل الحقير والبغيض والمروع عضو في شبكة، وأنه أيضاً أرسل بياناً إلى الشبكة”.

وأضاف إبرارد “ما يقوله مروع ولكن ليس لأنه مجنون، إنه في كامل قواه العقلية”.

وأصدرت وزارة الخارجية في وقت لاحق بياناً وجه التحية لإعلان حاكم تكساس جريج أبوت عن تشكيل قوة مهام داخلية معنية بالإرهاب في أعقاب هجوم إل باسو “لمحاربة أعمال الكراهية والتطرف” في الولاية.

وتأمل الحكومة المكسيكية في محاكمة المشتبه به في المكسيك.