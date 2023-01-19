المكسيك تعثر على 269 مهاجرا في مقطورة قرب الحدود الجنوبية

قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة إن السلطات المكسيكية عثرت على 269 مهاجرا من أمريكا الوسطى والجنوبية متكدسين في مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال المعهد في بيان إن عملاء اتحاديين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة في مدينة توستا جوتييرز بولاية تشياباس الجنوبية. واعتقلت الشرطة السائق بعد محاولته الفرار.

يمر العديد من المهاجرين عبر توستا في رحلتهم هربا من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية. وكانت المدينة موقعا لحوادث مميتة، بما في ذلك مقتل أكثر من 50 مهاجرا معظمهم من أمريكا الوسطى قبل عام عندما انقلبت مقطورة أثناء الدوران في منحنى حاد.

وذكر البيان أن غالبية المهاجرين البالغ عددهم 269 مهاجرا الذين اكتشفتهم السلطات كانوا من جواتيمالا، على الرغم من وجود ثلاثة من السلفادور وثلاثة من الإكوادور واثنان من هندوراس. وأضافت أن 20 من المسافرين كانوا من القصر دون رفقة ذويهم.

وتم نقل المهاجرين إلى مكاتب معهد الهجرة لتحديد وضعهم