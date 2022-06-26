المكسيك.. مقتل ستة من رجال الشرطة جراء إطلاق نار

أفاد مسؤولون في ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك الأحد الوقاع في 26 حزيران بأن ستة من رجال الشرطة قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع مهاجمين كانوا أكثر منهم عددا.

وقالت وزارة الأمن في الولاية إن المهاجمين المسلحين بأسلحة رشاشة كانوا يستقلون عشر شاحنات مدرعة ونصبوا كمينا في الثالثة صباح الأحد بالقرب من الحدود الأمبركية المكسيكية.

وقالت الوزارة في بيان “للأسف فقد ستة من أفراد وحدتنا حياتهم أثناء آداء واجبهم”، وأضافت أن الشرطة تصدت للهجوم “بشكل بطولي”.

وتابعت الوزارة أن أربعة ضباط آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج.