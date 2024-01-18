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المكسيك وتشيلي تحيلان وضع دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية

منذ 7 ثواني
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

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عبرت المكسيك وتشيلي الخميس عن “قلق متزايد” إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ شهور بين إسرائيل وحركة حماس وذلك في إحالة للصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.

جاء ذلك الإعلان في بيان لوزارة الخارجية المكسيكية.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل دمرت نحو ثلثي الكتائب القتالية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، متعهدا بمواصلة الحرب حتى تحقيق “النصر الكامل”.

وذكر نتنياهو في مؤتمر صحفي بتل أبيب “هناك مرحلتان للقتال.. الأولى تدمير كتائب حماس وهي وحداتها القتالية المنظمة”.

وأضاف “حتى الآن تم تدمير 16 أو 17 من أصل 24. وبعد ذلك تأتي (مرحلة) تطهير المنطقة (من المسلحين). الإجراء الأول عادة ما يكون أقصر، والثاني عادة ما يستغرق وقتا أطول”.

وقال نتنياهو، وهو يحمل صورة جندي إسرائيلي سقط في القتال، إن الجنود لن يرحلوا سدى متعهدا بمواصلة القتال حتى هزيمة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف “النصر سيستغرق شهورا عديدة أخرى لكننا مصممون على تحقيقه”.

    المصدر :
  • رويترز

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