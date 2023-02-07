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المكسيك.. 35 وفاة إثر تفشٍ‭ ‬غامض لالتهاب السحايا

منذ 9 دقائق
علم المكسيك

علم المكسيك

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أعلن مسؤولون بولاية دورانجو في شمال المكسيك أمس الاثنين عن وفاة أخرى ناجمة عن تفش غامض لالتهاب السحايا، مما رفع مجمل الضحايا المرتبطين بالمرض إلى 35.

وحتى الآن وثقت السلطات الصحية في الولاية الريفية إلى حد بعيد 79 حالة إصابة بالتهاب السحايا خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويرتبط ذلك المرض عادة بالتهاب مؤلم في الدماغ والحبل الشوكي، وغالبا ما يحدث بسبب فيروس أو في بعض الحالات نتيجة بكتيريا أو عدوى فطرية.

وأكدت السلطات الحالة الأولى لالتهاب السحايا في دورانجو في أواخر العام الماضي.

وتبلغ السلطات الصحية في دورانجو عن حالات جديدة كل يوم تقريبا، بالإضافة إلى حالات تستدعي دخول المستشفى ووفيات ناجمة عن المرض.

ووصفت حكومة ولاية دورانجو في منشور على موقعها الإلكتروني تفشي التهاب السحايا المستمر بأنه “وضع غير مسبوق في العالم”، مؤكدة أن المسؤولين على جميع مستويات الحكومة المكسيكية يعملون معا في محاولة لتحديد أفضل سبل علاج المرضى.

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