الملايين زاروا موقع “الراغبين بالقتال” في أوكرانيا.. ودولة كبرى بالمقدّمة

أعلنت خارجية أوكرانيا، أمس الأحد، أن ملايين الأشخاص زاروا موقع “الراغبين بالقتال” في أوكرانيا. وقالت الوزارة في منشور على تويتر إنه “خلال الـ 24 ساعة الأولى، زار نحو 13 مليون شخص موقع fightforua.org”.

وأوضحت أن هذا الموقع “مختص بالمواطنين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا والدفاع عن السلام والأمن في العالم”.

ووفقا لإحصائية عدد الزوار، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى وسجلت نحو 4 ملايين زائر، فيما جاءت الصين بالمرتبة الثانية مع مليوني زائر.

وأشارت الإحصائية إلى مئات آلاف الزائرين للموقع من دول مثل فرنسا وكندا والهند وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وتايلند.

وقد قال وزير الخارجية دميترو كوليبا، إن أي شخص مهتم بالمشاركة يجب أن يتصل بالبعثة الدبلوماسية الأوكرانية في بلده، مضيفا “هزمنا هتلر معا، وسوف نهزم بوتين أيضا”.

وكانت أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعًا على شبكة الإنترنت لتجنيد متطوعين أجانب في “الفيلق الدولي” لمحاربة القوات الروسية الغازية، بعد دعوات متكررة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي للمتطوعين الأجانب للانضمام إلى الدفاع عن بلاده.

وأوضح مكتب الرئاسة الأوكرانية بعد إطلاق الموقع الإلكتروني: “يمكن للأجانب الذين يرغبون في مساعدة أوكرانيا، العثور على تعليمات مفصلة خطوة بخطوة على الموقع https://fightforua.org/ حول كيفية الانضمام إلى القتال العادل ضد المعتدي، واقترح أن يتصل الناس بالسفارة الأوكرانية في بلدانهم”.

وتقول التعليمات داخل الموقع، إن العقود مع الحكومة يمكن توقيعها عند الوصول إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد عدة مرات إن أوكرانيا ترحب بالأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

وقد وقع مرسومًا يقضي بالدخول بدون تأشيرة إلى أوكرانيا للمتطوعين الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد والانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس.

For the first 24 hours 12,94 million visited the website https://t.co/n8YVsD7xam for foreign citizens who want to join the International Defense Legion of Ukraine and defend peace and security in the world pic.twitter.com/RBINzoXYn3

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 6, 2022