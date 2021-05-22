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الملكة إليزابيث تتفقد حاملة طائرات بريطانية جديدة تحمل اسمها

22 - مايو - 2021
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

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قامت ملكة بريطانيا، إليزابيث، السبت، بتفقد حاملة الطائرات البريطانية الجديدة المسماة باسمها، قبل أن تقود السفينة قافلة من سفن البحرية الملكية إلى المياه الآسيوية في أولى رحلاتها التشغيلية.

وصعدت الملكة (95 عاما) على متن حاملة الطائرات “إتش إم إس كوين إليزابيث” (HMS Queen Elizabeth) في بورتسموث بعد 7 سنوات من إعلانها اختيار هذا الاسم لحاملة الطائرات مع زوجها الأمير فيليب، الذي تُوفي الشهر الماضي.

وستحمل السفينة، التي تزن 65 ألف طن، 8 مقاتلات بريطانية من طراز “إف-35 بي” (F-35 B) و10 طائرات “إف-35” (F-35) أميركية، بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأميركية من طاقم قوامه 1700 فرد.

وستقود حاملة الطائرات القافلة، إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتي دعم، في رحلتها التي ستقطع 26 ألف ميل بحري على مدى 28 أسبوعا، وستنضم إلى المجموعة مدمرة أميركية وفرقاطة من البحرية الهولندية.

وستبحر المجموعة في بحر جنوب الصين، الذي تتنازع الصين ودول بجنوب شرق آسيا على السيادة في أجزاء منه، في طريقها إلى بحر الفلبين، كما ستتوقف السفن في الهند وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هذا الانتشار سيساعد في إبراز القوة الناعمة البريطانية؛ مثل الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون.

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