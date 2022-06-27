الملكة إليزابيث تتوجه إلى اسكتلندا لحضور الأسبوع الملكي

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم الاثنين علنا لأول مرة منذ احتفالات البلاد باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل ثلاثة أسابيع، وذلك خلال سفرها إلى اسكتلندا لحضور “الأسبوع الملكي” المشتمل على عدد من المناسبات.

وظهرت على وجه الملكة (96 عاما) التي كانت تتوكأ على عصا ابتسامة سعيدة وهي تشارك في احتفال المفاتيح في قصر هوليرود هاوس، مقر إقامتها الرسمي في إدنبره، وهو الاحتفال الذي يشهد تسلمها مفاتيح المدينة.

وفي حين تواصل الملكة حضور الارتباطات الرسمية، عن بعد غالبا، فإنها نادرا ما تؤدي واجباتها في العلن الآن بسبب ما يسميه قصر بكنجهام “مشكلات تتعلق بصعوبة الحركة”.

ومع ذلك فإن من المقرر أيضا أن تحضر الملكة عرض ولاء القوات المسلحة في القصر يوم الثلاثاء رغم أن أفرادا آخرين في الأسرة المالكة سيؤدون بعض الارتباطات خلال الأسبوع الملكي.

واحتفل البريطانيون باليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، أي مرور 70 عاما على جلوسها على العرش في وقت يزيد فيه غياب صاحبة التاج المحبوبة بشكل متزايد لأسباب صحية.

ولم يسبق لأي ملك أن جلس على عرش بريطانيا لهذه المدة الطويلة. ومن المستبعد أن يحقق خلفها فترة حكم مماثلة إذ إن ولي العهد الأمير تشارلز يبلغ من العمر 73 عاما في حين سيحتفل ابنه وليام قريبا بعيده ميلاده الأربعين.