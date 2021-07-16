الملك الأردني يبحث جهود مكافحة الإرهاب مع مسؤولين عسكريين أميركيين

ذكرت وكالة “عمون” ان الملك الأردني عبدالله الثاني التقى بقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

بحث الجانبان في اجتماع أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

جلالة الملك عبدالله الثاني يجتمع بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك #الأردن #الولايات_المتحدة — RHC (@RHCJO) July 16, 2021