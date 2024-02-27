الملك الأردني: ينبغي مضاعفة المساعدات لغزة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الثلاثاء 27شباط/فبراير الجاري؛ إنه يجب مضاعفة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة للحيلولة دون تفاقم أزمة الجوع التي تؤثر على أكثر من مليوني شخص.

وفي تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية، قال الملك عبدالله لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، التي تزور المنطقة، إنه يتعين على المجتمع الدولي زيادة الضغوط على إسرائيل لتخفيف القيود المفروضة على تدفق المؤن الغذائية إلى القطاع.

وكانت كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تردي الواقع الصحي والخدمي في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت وزارة الصحة بغزة: إن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي.

وبحسب وزارة الصحة بغزة فإن: توقف المولد ونفاد الأوكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وتكدس النفايات تعوق العمل بمجمع ناصر.

وأضافت وزارة الصحة بغزة: نحتاج إلى إجلاء أكثر من 120 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

وتابعت وزارة الصحة بغزة: بأن مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة لتقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن.

وطالبت وزارة الصحة بغزة من المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر الطبي.

كما طالبت وزارة الصحة بغزة من المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الكوادر الصحية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء؛ إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و 172 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان ذاته؛ ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة، بحسب وزارة الصحة في غزة في الحملة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

يذكر أنه مع بداية اليوم الـ144 للعدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت مصادر عن بنود الإطار الأولي لاتفاق وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخرا، ويتضمن إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، وعودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.