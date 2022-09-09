الملك تشارلز الثالث يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة

تعهد الملك تشارلز ملك بريطانيا (الجمعة 9-9-2022) بأن يحذو حذو والدته الراحلة الملكة إليزابيث ويهب نفسه لخدمة بلاده في خطابه للأمة الذي اتسم بالجدية والرصانة وتحدث فيه أيضا عن حبه لوالدته وزوجته وأبنائه.

وأصبح تشارلز ملكا أمس الخميس بعد وفاة الملكة إليزابيث عن 96 عاما وعاد اليوم الجمعة إلى لندن من اسكتلندا ليلقى أول خطاب له بعد تولي العرش.

وقال في بدايات حديثه “الملكة إليزابيث كانت لها حياة عاشتها بحق، ووعد مع القدر وفت به بحق، وعلى رحيلها نحزن بأعمق المعاني”.

وأضاف “هذا الوعد بالخدمة طوال الحياة أجدده أمامكم جميعا اليوم”.

ووصف الملك تشارلز الملكة الراحلة بأنها تمثل إلهاما ونموذجا يحتذى له، مشيدا بالتزامها الأصيل الشخصي بخدمة شعب المملكة المتحدة ومناطقها الأخرى.

كما تحدث الملك تشارلز عن حزنه البالغ لفقدان والدته وقال إن ما يشعر به “يعجز عنه الوصف”.

كما أشاد الملك الجديد بزوجته “الغالية” كاميلا التي أصبحت عقيلة الملك، وبوليام أكبر أبنائه ووريث العرش وكيت زوجة وليام اللذين منحهما لقبي أمير وأميرة ويلز.

كما عبر الملك تشارلز عن حبه لابنه الأصغر الأمير هاري وزوجته ميجان، في بادرة مهمة قدمها للزوجين اللذين تتسم علاقتهما بباقي أفراد الأسرة الملكية بالتوتر.

وقال الملك “مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا”.

وأضاف “أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي”.