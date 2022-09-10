الملك تشارلز الثالث يستلهم إرث والدته

من المقرر أن يُعلن تشارلز الثالث ملكاً خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، رسمياً، خلال اجتماع لمجلس الخلافة يعقد في قصر سانت جيمس بلندن اليوم، السبت.

ووعد الملك تشارلز الثالث أمس الجمعة، في أول كلمة له للأمة بعد اعتلائه العرش، بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستلهماً إرث والدته الراحلة والالتزام السابق الذي قطعته على نفسها.

وقال تشارلز: «أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي»، مشيداً بـ«حياة الخدمة» التي عاشتها والدته التي توفيت الخميس، وبـ«محبتها للتقاليد» و«تمسكها بالتقدم»، فضلاً عن «عاطفتها وظرفها».

وفي كلمة متلفزة من قصر باكنغهام الذي وصل إليه بعد الظهر، وصف الملكة الراحلة بأنها «مصدر إلهام ومثال» بالنسبة إليه وإلى عائلته. وأضاف: «كما فعلت الملكة بتفانٍ راسخ، ألتزم بدوري الآن، طوال الوقت المتبقي الذي يمنحني إياه الله، بالدفاع عن المبادئ الدستورية التي هي في صلب أمتنا».

وأعلن تشارلز أن نجله الأكبر ويليام سيصبح أمير ويلز، ما يعني أنه سيصبح ولياً للعهد. وأضاف: «أود أيضاً أن أعرب عن محبتي لهاري و(زوجته) ميغان في وقت يواصلان فيه بناء حياتهما بالخارج»، علماً بأن العلاقات مع نجله الأصغر تدهورت بشكل ملحوظ.

وعن زوجته كاميلا قال: «أعلم أنها ستفي بمتطلبات دورها الجديد بتفانٍ راسخ أعوّل عليه كثيراً».

وكرّم العالم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي رافقت البريطانيين مدة 70 عاماً، أمس، مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة، حيث بدأت مرحلة حداد وطني لمدة عشرة أيام.