الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله

أعلن قصر باكنغهام، الخميس، أن الملك تشارلز، ملك بريطانيا، قرر تجريد شقيقه الأصغر أندرو من ألقابه وأوسمته، وإجباره على مغادرة منزله، وذلك على خلفية صلاته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن الأمير أندرو تلقى إشعاراً رسمياً بالتنازل عن عقد إيجار قصره «رويال لودج»، وسينتقل إلى سكن خاص بديل.

وقال الأمير أندرو، قبل نحو أسبوعين، إنه سيتخلى عن لقب دوق يورك، بعد انتقادات، على مدى سنوات، بشأن سلوكه وارتباطاته بمرتكب الجرائم الجنسية الأميركي الراحل جيفري إبستين.

وتدهورت سُمعة أندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، في السنوات القليلة الماضية، لأسباب كثيرة؛ أبرزها ارتباطه بإبستين.

لكن معلومات كشفت أن أحد أقرب شركائه التجاريين تشكّ الحكومة في كونه جاسوساً صينياً.

وقال أندرو، في بيان: «الاتهامات المستمرة الموجهة إليّ» صرفت الانتباه عن عمل شقيقه الأكبر الملك تشارلز والعمل الأوسع للعائلة المالكة البريطانية.

وجاء في البيان: «لذلك سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي مُنحت لي. وكما ذكرت في وقت سابق، أنفي بشدةٍ الاتهامات الموجهة إليّ».

إلا أن أندرو اكتسب سمعة بوصفه أميراً لعوباً، وفي عام 2022 جُرد من معظم ألقابه، وجرى إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بإبستين.