الملك تشارلز يشيد من روما بقوة العلاقات بين بريطانيا وإيطاليا

أكد الملك تشارلز أهمية قوة العلاقات بين إيطاليا وبريطانيا في وقت الحرب بأوروبا وذلك خلال إلقائه خطابا تاريخيا أمام البرلمان الإيطالي اليوم الأربعاء.

وفي اليوم الثالث من زيارته الرسمية لإيطاليا بصحبة الملكة كاميلا، أصبح تشارلز أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلسي البرلمان في روما، وتنقل في حديثه بين اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وقوبل خطابه بتصفيق حار من المشرعين.

وقال “ينبغي ألا نعتبر السلام أمرا مسلما به أبدا”.

وأضاف “تقف بريطانيا وإيطاليا اليوم صفا واحدا للدفاع عن القيم الديمقراطية المشتركة بيننا. ويقف بلدانا إلى جانب أوكرانيا في محنتها، ويرحبان بآلاف الأوكرانيين المحتاجين إلى مأوى”.

وأشاد الملك بالخطط البريطانية الإيطالية لتطوير طائرة مقاتلة جديدة مع اليابان.

وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020، وتعتبر الزيارة الملكية جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها لندن للتواصل مع حلفائها القدامى في الاتحاد الأوروبي وتخفيف أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار تشارلز إلى أنه أيضا ملك كندا، وهي الدولة التي أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه خططا بشأن ضمها إلى الولايات المتحدة.

ويقوم الملك البالغ 76 عاما بأول رحلة له خارج بريطانيا هذا العام مع استمرار خضوعه للعلاج من السرطان.