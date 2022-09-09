الملك تشارلز يكشف لرئيسة الوزراء البريطانية عن اللحظة التي كان يخشاها

وصف الملك تشارلز وفاة والدته الملكة إليزابيث بأنها اللحظة “التي كان يخشاها”، وذلك في حديث مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الجمعة التقطته كاميرات التلفزيون.

وجرى أول لقاء يجمع رئيسة الوزراء مع ملك بريطانيا الجديد بعد عودة تشارلز إلى لندن قادما من اسكتلندا حيث وجد حشودا خارج قصر بكنغهام جاءت لتقديم العزاء في الملكة الراحلة.

وسُمع تشارلز وهو يقول لرئيسة الوزراء في أثناء لقائهما في قاعة مقابلات بقصر بكنغهام “إنها اللحظة التي كنت أخشاها”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمضى تشارلز وعقيلته كاميلا، أكثر من عشر دقائق في مصافحة العشرات الذين تمنوا له الخير والتوفيق، وتفقدا الزهور خارج القصر بعد الخروج من سيارتهما في جولة وليدة اللحظة على الأقدام دون إعداد مسبق.

وقال تشارلز إلى تراس، التي تولت منصبها يوم الثلاثاء فحسب “يجب ألا نأخذ من وقتك أكثر مما يلزم”.

وأضاف قائلا لرئيسة الوزراء التي جاءت لتقديم التعازي “كان المشهد يمس القلب عندما وصلنا بعد ظهر اليوم، كل هؤلاء جاءوا لتقديم تعازيهم… وتقديم الزهور”.

وعُقد الاجتماع قبل خطاب وجهه الملك تشارلز للأمة وبثه التلفزيون، تعهد فيه بأن يحذو حذو والدته ويهب نفسه لخدمة بلاده.