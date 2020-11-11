الملك حمد بن عيسى آل خليفة عين نجله ولي العهد رئيسا للوزراء

بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن 84 عاما، كلف العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نجله ولي العهد، الأربعاء، برئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت وفاة أحد أقوى رجالات المملكة الخليجية الصغيرة، منذ استقلالها في 1971، واختيار ولي العهد، سلمان بن حمد بن عيسى، على رأس السلطة التنفيذية، في وقت تمر الدبلوماسية البحرينية في مرحلة من التغيير مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن رئيس الوزراء، توفي في مستشفى في الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج جراء مشاكل صحية، على أن تجري مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى بلده وأن “تقتصر على عدد محدد من الأقارب”، في ظل التدابير المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس.

ووفق ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية تقرر “تكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء”.

وشهدت المملكة الخليجية المجاورة للسعودية اضطرابات متقطعة منذ العام 2011 عندما نفذت الأجهزة الأمنية حملة ضد المشاركين في تظاهرات ضخمة قادها الشيعة المطالبون بملكية دستورية.