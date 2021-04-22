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الملك سلمان: التعاون الدولي هو الحل لمواجهة تحديات التغير المناخي

22 - أبريل - 2021
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،الخميس، أن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشدداً التزام المملكة واهتمامها بالتعاون لمكافحة التغير المناخي، من أجل إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف الملك سلمان، في كلمة موجهة إلى قمة المناخ العالمية التي عقدتها واشنطن، أن ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، لا تقف عند حدود وطنية، مؤكدا أن الغاية هي التنمية المستدامة التي يتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف ظروف التنمية حول العالم.

وأشار العاهل السعودي إلى الخطوات الكبرى التي اتخذتها المملكة عبر “رؤية 2030″، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة.

وأوضح العاهل السعودي أن الهدف هو الوصول إلى قدرة إنتاج من 50 في المئة من احتياجات المملكة بحلول عام 2030.

وأكد الملك سلمان، أن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي”.

وأردف العاهل السعودي “قمنا خلال رئاستنا لـمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية”.

وقال الملك سلمان إن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين أعلنهما ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 خمسين مليار شجرة في المنطقة بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.

‏وأضاف أن المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي “وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام”.

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