استمع لاذاعتنا

الملك سلمان: حريصون على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

منذ 8 ثواني
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

A A A
طباعة المقال

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، الحرص على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال في اتصالاً هاتفي اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل “أن السعودية سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب،والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.

بدوره، هنأ رئيس المجلس في بداية الاتصال خادم الحرمين الشريفين على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام.

كما أعرب عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الاسلامي.

    المزيد من أخبار العالم

    منشأة نفطية في السعودية (أرشيفية)
    بدعم إيراني.. اعتداء حوثي على خزان للوقود في جدة واستنكار دولي لما حصل
    جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
    السلطات العراقية تعتقل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية في مطار بغداد
    جو بايدن
    بايدن يُعلن أسماء أعضاء فريقه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح ضد كورونا
    أمل البشرية يتلخص بـ “سائل” … ما هي قصة “الحمض النووي الرسول”؟
    جندي يحمل قنبلة بيده
    كيف تحمي نفسك من القنبلة اليدوية؟ إليك إجابة العلم
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري يكتب في “عرب نيوز”: الرابع من تموز اللبناني