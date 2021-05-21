الملك سلمان: سنواصل كل الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إدانة المملكة ما وصفه بـ”الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا ‏الأبرياء والجرحى، داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.‏” بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكد خادم الحرمين الشريفين،خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات ‏الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة ‏الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً – حفظه الله – للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.‏

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز ‏وحتى اليوم، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة ‏في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.‏

في الإطار، عبرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان وقف ‏إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، وكذلك جهود ‏الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.‏

كما أعربت عن تطلعها إلى تضافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وبما يُحقّق ‏تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ‏قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.‏

كما جدّدت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول ‏إلى تحقيق تلك التسوية.‏