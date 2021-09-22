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الملك سلمان: ندعم الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي

22 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 9:39 مساءً
الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان بن عبدالعزيز

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أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وقال إن السعودية، من هذا المنطلق، تدعم المملكة الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بالغ قلقها من الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تعلنه إيران دوماً من أن برنامجها النووي سلمي.

وخلال إلقائه كلمة بلاده، أمام أعمال الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف الملك سلمان إيران بـ”الدولة الجارة”، معربا عن أمله في أن تؤدي المحادثات مع طهران إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وأضاف:” السعودية تتطلع أن تؤدي المحادثات مع إيران إلى التمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة”.

كما شدد العاهل على احتفاظ بلاده بحقها في الدفاع عن النفس من الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، ورفضها بشكل قاطع أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد الملك، خلال كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك “عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما أشار إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية، ولفت إلى جهود العربية السعودية في قيادة الاستجابة العالمية لكورونا، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، ودعمها الجهود العالمية لمواجهة الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة.

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