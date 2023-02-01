الملك سلمان وولي العهد يعلقان على فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعليقا على استضافة المملكة بطولة كأس آسيا 2027 : “نعتزم في استضافتنا لبطولة كأس أمم آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا، ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية نعزز بها مكانة كرة القدم الآسيوية”.

وتابع: “الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجا يحتذى به في تعزيز المساهمة في تطوير كرة القدم الآسيوية”.

وأتم :”في الوقت الذي تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيا يتماشى مع رؤيتها، نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام”.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوز السعودية رسميا بحقوق تنظيم كأس آسيا 2027 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة.

من جهته، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن “تنظيم كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا، حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية”.

وأضاف أن “المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيدا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزًا عالميًا رائدا لمختلف الرياضات”.

وواصل: “المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية المملكة 2030 بجميع محاورها التي تشتمل على تعزيز تطور كرة القدم الآسيوية في المجالات كافة”.

وأردف أن “كأس أمم آسيا 2027 خطوة نحو خلق تجربة جديدة وتبادل جديد وتوسع جديد نتطلع من خلاله إلى مشاركة أهدافنا وطموحاتنا مع أسرة كرة القدم الآسيوية والاتحادات والأعضاء في الاتحاد الآسيوي”.

وأتم قائلا: “نشيد بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا”.

وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

وكانت المنافسة انحصرت قبلها بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلًا من الصين.

ستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022 واستقطبت مؤخرًا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لنادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يورو (217 مليون دولار).

وفازت السعودية بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.