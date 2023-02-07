الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي إلى سوريا وتركيا

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقديم الدعم والمساعدة لكل من تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع أمس الاثنين 6\2\2023 وخلف آلاف القتلى والجرحى، من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

كما أعربا عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما للمصابين بالشفاء العاجل وذلك جراء الزلزال، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية، وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، وفق ما نقلته “واس”.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين 6\2\2023 ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

ووقع أكثر من 6500 قتيل حتى الآن في سوريا وتركيا جراء الزلزال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة.