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الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة استسقاء في جميع أنحاء السعودية

16 - نوفمبر - 2020
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 6:57 مساءً
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة استسقاء، في جميع أنحاء المملكة، الخميس المقبل.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، الاثنين، إنه ” تأسياً بسنة نبينا محمد” دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء، داعيًا “الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله”.

يشار إلى أن  العاهل السعودي كان قد دعا لأداء صلاة الاستسقاء مرتين على الأقل خلال العام الجاري، الأولى كانت في مطلع يناير كانون الثاني، والأخرى في مايو أيار، وشارك فيه طلاب المدارس بالمملكة.

وعادة ما يؤدي المسلمون صلاة الاستسقاء عندما يجف المطر وتنخفض كميات المياه.

وشهدت دول خليجية، بينها قطر والكويت، صلاة استسقاء في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني 2020.

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