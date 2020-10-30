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الملك سلمان يطمئن على صحة الرئيس الجزائري

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 8:18 مساءً
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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ذكرت وكالة الانباء السعودية ان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث برقية اطمئنان للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه”.

وكانت الرئاسة الجزائرية أفادت أمس الخميس بأن الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون “مطمئن ولا يدعو للقلق”، من دون الإشارة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان التلفزيون الجزائري أفاد الأربعاء بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى.

يذكر أن تبون قرر في 24 الجاري دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

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