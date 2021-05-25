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الملك عبدالله يهنئ الأردنيين بعيد استقلال المملكة

25 - مايو - 2021
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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في تغريدة عبر “تويتر” هنأ الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الأردنيين لمناسبة حلول العيد الخامس والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

كتب عبدالله الثاني “بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي”، مضيفاً سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد”.

كما نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقطع فيديو، يضم قامات وطنية كان لها تأثير كبير في مراحل مهمة من تاريخ الدولة الأردنية.

وكتب عبر حسابه على موقع إنستغرام، “‎بارك الله بجهود المخلصين الذين فدوا الوطن بأرواحهم وكرّسوا حياتهم لخدمة المواطن.. وفي ذكرى الاستقلال نفاخر العالم بأبناء الأردن… فهذه الأرض حرة ولادة أحرار!”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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