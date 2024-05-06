الملك عبد الله: أي هجوم على رفح " قد يسبب مجزرة جديدة"

قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان إن العاهل الأردني الملك عبد الله حذر اليوم الاثنين خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح “يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة”.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين إن حكومة الحرب وافقت على مواصلة عملية في مدينة رفح من أجل زيادة الضغوط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من عدم وفاء أحدث مقترح هدنة من حماس بمطالب إسرائيل، فإنها سترسل وفدا للاجتماع مع المفاوضين لمحاولة التوصل إلى اتفاق مقبول.