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الملك عبد الله: ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل

3 - يناير - 2022
العاهل الأردني الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله

الغد
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اعتبر ملك الأردن عبدالله الثاني أن “ثمة أطرافا تريد لمسيرة التحديث أن تفشل، لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين”.

وفي لقاء في قصر الحسينية مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس، أكد الملك أن “الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي، دون تردد أو خوف”، مشددا على أن “المرحلة المقبلة تتطلب عملا كثيرا وتكاتف الجميع”.

كما شدد على “أهمية العمل الجماعي المبني على تشاركية حقيقية”، داعيا إلى “تقبل الآراء وتجاوز الخلافات الشخصية في سبيل خدمة المصلحة الوطنية”.
وتناول اللقاء عددا من القضايا المحلية، إذ أكد الملك عبدالله أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى تحدي المياه كأكبر تهديد سيواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة. كما تطرق اللقاء إلى التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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