الجمعة 13 شوال 1446 ﻫ - 11 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الممثل التجاري الأمريكي يجري محادثات مع إسرائيل وتايوان بشأن الرسوم الجمركية

منذ ساعتين
علم أمريكا وإسرائيل

علم أمريكا وإسرائيل

A A A
طباعة المقال

قال الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير إنه سيتحدث مع نظيريه التايواني والإسرائيلي اليوم الجمعة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك بعد إجراء نقاش مطول مع الفيتناميين في وقت سابق.

وقال جرير إنه تحدث مع عدة دول منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تعليقا مؤقتا للرسوم الجمركية الهائلة التي كانت دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال جرير في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “إنني منشغل تماما”.

‭‭ ‬‬وأكد على أهمية قيام الولايات المتحدة بتنويع مصادر وارداتها لتقليل اعتمادها على السلع الصينية.

وقال “نستورد الكثير من الصين، وهذا في الواقع، بالنسبة لي، يبرز مدى خطورة الوضع”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الدنمارك
التعاون العسكري بين الدنمارك وأمريكا يتقدم رغم التوتر بشأن غرينلاند
غموض حول إحياء الاتفاق النووي
الاتحاد الأوروبي يؤكد: لا بديل عن الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز
ردع العدوان - سوريا
أردوغان: إسرائيل تسعى لتحريض الأقليات وعرقلة الاستقرار في سوريا

الأكثر قراءة

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب والامتناع عن العمل!
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
"فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟