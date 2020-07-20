المملكة السعودية: وقفة عرفة الخميس وعيد الأضحى الجمعة

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الإثنين، أن وقفة عرفة الخميس 30 تموز، عيد الأضحى الجمعة 31 تموز.

وصدر عن المحكمة العُليا بيان نشرته واس، جاء فيه “عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العُليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذاالاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم”.

وتابع البيان “بذلك يكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليو- تموز 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق للثلاثين من شهر يوليه- تموز 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه”.