الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تستعرض الأولويات مع نقص التمويل

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 6:44 مساءً
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة

A A A
طباعة المقال

قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المنظمة تعتزم إلغاء بعض الوظائف وتقوم بمراجعة لأولوياتها مع تأخر عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن دفع المستحقات.

وأنشأت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فريق عمل للمراجعة هذا الأسبوع خلال اجتماع في جنيف يهدف إلى تحسين أنظمة الإنذار المبكر ضد الكوارث المناخية.

وتأسست المنظمة عام 1951 لتنسيق البيانات العالمية للتنبؤات الجوية.

وبدأت المنظمة، التي لها ميزانية منفصلة عن الأمم المتحدة، إعادة الهيكلة في أغسطس آب لخفض التكاليف وسط إصلاحات أوسع نطاقا للأمم المتحدة، حتى مع تسارع وتيرة التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

ويزيد هذا التغير المناخي خطر الوفيات المرتبطة بالطقس، خاصة في البلدان النامية التي تفتقر إلى أنظمة الإنذار المبكر.

ووفقا لوثيقة الميزانية التي اطلعت عليها رويترز فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع إلغاء 26 وظيفة وتقليل السفر.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحفية اليوم “علينا أن نضمن أنا قادرون على الوفاء بالأهداف وقادرون على مواجهة المستقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقاتلة من نوع "يوروفايتر". رويترز
الرئيس التركي: أجريت محادثات مع دولتين خليجيتين حول مقاتلات "يوروفايتر"
وزارة الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية تعيّن دبلوماسياً مخضرماً لقيادة مركز تنسيق بشأن غزة
وزير الزراعة الألماني ألويس راينر
وزير الزراعة الألماني: عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد ارتفع بشكل سريع

الأكثر قراءة

تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك