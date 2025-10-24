المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تستعرض الأولويات مع نقص التمويل

قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المنظمة تعتزم إلغاء بعض الوظائف وتقوم بمراجعة لأولوياتها مع تأخر عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن دفع المستحقات.

وأنشأت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فريق عمل للمراجعة هذا الأسبوع خلال اجتماع في جنيف يهدف إلى تحسين أنظمة الإنذار المبكر ضد الكوارث المناخية.

وتأسست المنظمة عام 1951 لتنسيق البيانات العالمية للتنبؤات الجوية.

وبدأت المنظمة، التي لها ميزانية منفصلة عن الأمم المتحدة، إعادة الهيكلة في أغسطس آب لخفض التكاليف وسط إصلاحات أوسع نطاقا للأمم المتحدة، حتى مع تسارع وتيرة التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

ويزيد هذا التغير المناخي خطر الوفيات المرتبطة بالطقس، خاصة في البلدان النامية التي تفتقر إلى أنظمة الإنذار المبكر.

ووفقا لوثيقة الميزانية التي اطلعت عليها رويترز فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع إلغاء 26 وظيفة وتقليل السفر.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحفية اليوم “علينا أن نضمن أنا قادرون على الوفاء بالأهداف وقادرون على مواجهة المستقبل”.