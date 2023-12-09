الموت في غزة.. الوفيات بسبب الجوع والمرض تفوق الناتجة عن القنابل الإسرائيلية!

قالت منظمة “أنقذوا الأطفال” إن الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض في غزة قد تفوق الناتجة عن القنابل.

وأسفت لكون أطفال غزة بات محكوم عليهم بمزيد من القصف والمجاعة والمرض، معتبرة أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب مميت للأطفال.

وحذرت المنظمة في وقت سابق، من أن عدد القتلى من الأطفال في القطاع الفلسطيني “مرتفع للغاية، لدرجة أنه يتجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاع بالعالم منذ عام 2019”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هذا الأسبوع، إن غزة هي “أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، وإن الأمور ستزداد سوءا”.

من جهته حذر برنامج الغذاء العالمي من أن سكان غزة يعانون الأمراض وقلة الطعام والسبيل الوحيد لمساعدتهم هو وقف إطلاق النار.

وأضاف “نحن بحاجة إلى أكثر من معبر وممر آمن للوصول إلى الفلسطينيين”.

ومنذ انتهاء الهدنة الإنسانية في الأول من ديسمبر، توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، كما واصل عملياته في الشمال.

وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الأربعاء، من أن ما يقرب من مليوني فلسطيني – أمرتهم إسرائيل بالاحتماء في الجنوب – محشورون الآن “في أماكن صغيرة ومكتظة للغاية في ظروف غير صحية”.

وأضاف: “المساعدات الإنسانية انقطعت فعلياً مرة أخرى، مع انتشار المخاوف من انتشار الأمراض وتفشي الجوع على نطاق واسع”.