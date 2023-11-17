الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الموت في كل شبر من غزة.. 12 ألف شهيد خلال أربعين يوماً من القصف الإسرائيلي

منذ 34 دقيقة
آثار الدمار في خانيونس

آثار الدمار في خانيونس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة (الجمعة 17-11-2023) إن ما لا يقل عن 12 ألف فلسطيني، بينهم خمسة آلاف طفل، قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما ذكر في بيان “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحفيا. فيما زاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء”.

كما جاء في البيان “بلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

في السياق، قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، ومن الضروري ضمان حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم.

وأضاف تورك أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن ما تسميه “منطقة آمنة” في جنوب غزة لا يمكن تبنيه، لأن جنوب غزة لا يمكن اعتباره آمنا.

    المزيد من أخبار العالم

    ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد
    غزة تحت النار
    ولي عهد البحرين يدعو حماس وإسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين
    وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس
    غزة تحت النار
    وزير خارجية اليونان: متفائلون بشأن فتح ممر مساعدات إنسانية إلى شمال غزة
    إيلون ماسك
    إيلون ماسك في مرمى نيران البيت الأبيض.. ما علاقة "معاداة السامية"!؟

    الأكثر قراءة

    أشرف ريفي
    أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
    صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
    بشار الأسد يصدر عفواً عاماً ويخفف عقوبات الإعدام
    تظاهرة في الأردن دعماً لغزة
    غزة تحت النار
    الغرب يحذر إسرائيل.. علاقاتنا مع الدول الإسلامية في خطر