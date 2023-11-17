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الموت يخيم على مستشفى الشفاء.. الدواء والغذاء والماء على وشك النفاد

منذ 10 دقائق
عناصر من الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء (رويترز)

عناصر من الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء (رويترز)

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قال طبيب في مستشفى الشفاء في قطاع غزة (الجمعة 17-11-2023) إن الغذاء والمياه ينفدان والإمدادات التي قدمها الجيش الإسرائيلي شحيحة للغاية.

وأبلغ الدكتور أحمد المخللاتي رويترز عبر الهاتف بأن القوات الإسرائيلية تواصل تفتيش المجمع الطبي لكنها لم تعثر على شيء. كما أشار إلى عدم وفاة أي رضع في المستشفى منذ دخول القوات الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن حماس لديها مركز قيادة تحت المستشفى وهو ما تنفيه الحركة. ولم يتسن لرويترز التحقق من الأوضاع في المستشفى بشكل مستقل.

بدوره أكد رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الشفاء الدكتور عدنان البرش للجزيرة إن هناك أكثر من 200 جريح في قسم العظام معرضون للموت.

وأضاف أن كل من في المستشفى مهددون بالموت، بسبب نقص الدواء والماء والغذاء واستمرار حصار قوات الاحتلال.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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