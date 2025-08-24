الموساد يضع قائمة أهداف حوثية لضرب القدرات العسكرية في اليمن

في ظل استمرار التهديدات الحوثية وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وإن كانت بوتيرة منخفضة، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة أن جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” بالتعاون مع الموساد يعملان بشكل مكثف على إعداد قائمة موسعة للأهداف المحتملة في اليمن، تشمل مواقع استراتيجية تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى خطط لاغتيال عدد من قيادات الجماعة.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية نوعية من أجل ضرب قدرات الحوثي، وفق ما نقل موقع واللا، اليوم الأحد.

كما أضافت أن الخطة الإسرائيلية تعمل على رصد وجمع أهداف متعددة تشمل المنظومة الاستخباراتية، والموانئ، والقدرات العسكرية والصناعة الدفاعية الحوثية، بحيث يؤدي ضربها المتزامن إلى أضرار جسيمة.

محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين

إلى ذلك، كشفت عن محاولة اغتيال استهدفت رئيس أركان الحوثيين، محمد عبد الكريم الرومري، أثناء تناوله الطعام مع كبار المسؤولين، لكن العملية فشلت في اللحظات الأخيرة.

ولفتت المصادر السياسية إلى أن “الحوثيين تحت الضغط”، لذا يجب أن تكون الضربات مركبة وشاملة.

وكان الجيش الأميركي نفذ مئات الغارات الجوية على مواقع حوثية في اليمن خلال العام المنصرم، قبل أن تعلن واشنطن في مارس الماضي وقف النار.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن بحجة دعمها إسرائيل أو توجهها إليها. كما أطلقوا مئات الصواريخ نحو إسرائيل دون تحقيق نتائج كبرى.