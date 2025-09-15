الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
الموقع الإلكتروني لستارلينك يعلن عن انقطاع في الخدمات وتأثر آلاف المستخدمين

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 8:46 صباحًا
ذكر الموقع الإلكتروني لشركة ستارلينك المتخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتابعة لإيلون ماسك أن هناك انقطاعا في خدمات الشركة اليوم الاثنين.

وكتبت الشركة في رسالة على موقعها الإلكتروني “تواجه ستارلينك في الوقت الراهن انقطاعا في الخدمة. فريقنا يحقق في الأمر”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأفاد موقع داون ديتيكتور المتخصص في تتبع الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 43 ألف مستخدم في الولايات المتحدة تأثروا بانقطاع الخدمة حتى الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها النظام، إلا أن مثل هذه الانقطاعات لا تزال نادرة نسبيًا.

وتشغّل شركة سبيس إكس المملوكة لماسك شركة ستارلينك التي تقدم خدمات الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور على مدار منخفض قريب من كوكب الأرض، وتُستخدم هذه الخدمات في المناطق النائية ومناطق الصراعات حول العالم.

وتُستخدم الخدمة من قبل العديد من شركات الطيران لتوفير الإنترنت أثناء الرحلات الجوية. وهي أيضًا أداة اتصال حيوية للجيش الأوكراني، حيث دُمرت البنية التحتية للاتصالات التقليدية إلى حد كبير خلال حرب روسيا العدوانية.

    المصدر :
  • رويترز

