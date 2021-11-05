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النائب العام المصري يحيل مرتكب جريمة الإسماعيلية للمحاكمة العاجلة

5 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 11:39 صباحًا
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

"الوطن"
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أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحا عمدا بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة.

وستتم معاقبة المتهم عما نسب إليه مما تقدم، وكذلك تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين وعشرة شهود آخرين، وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلا عن إقرار المتهم تفصيلا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، بجواز حدوث واقعة الإسماعيلية، وفق التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مخدر سبق أقر بتعاطيه، وحدد نوعه في التحقيقات، فضلا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيا أو عقليا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز، ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسؤولا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

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