الناتج الصناعي في ألمانيا يتراجع بمعدلات قياسية

الناتج الصناعي في ألمانيا يتراجع بمعدلات قياسية
الناتج الصناعي في ألمانيا يتراجع بمعدلات قياسية

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تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا بمعدل قياسي في أبريل الماضي، بعد أن أجبرت جائحة كورونا المصنعين على وقف الإنتاج، فيما تتوقع الشركات السير في طريق وعرة رغم حزمة التحفيز الضخمة.

 

وأظهرت بيانات حديثة انخفاضا نسبته 17.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق فيما كانت التوقعانت تشير إلى 16 بالمئة.

ووفقا للبيانات فقد تراجع إنتاج قطاع الطاقة 7.2 بالمئة، والتشييد 4.1 بالمئة.

وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن الاقتصاد الألماني سيسجل أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من العام.

وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي طيلة العام بنسبة 6.3 بالمئة بافتراض أن حزمة التحفيز البالغة 130 مليار يورو (146.69 مليار دولار) ستساعد الأنشطة الاقتصادية على الانتعاش مجددا في النصف الثاني من العام.

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المصدر رويترز
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