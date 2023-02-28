"الناتو": أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف ولكن.. على المدى الطويل

على وقع مطالبة كييف المستمرة بالانضمام إلى الناتو في مواجهة العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضدّها قبل أكثر من عام، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أنّ أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف لكن على المدى الطويل.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة إلى فنلندا، إنّ دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضوًا في التحالف، لكن في الوقت ذاته هذا احتمال على المدى الطويل، داعيًا إلى بناء إطار لتجنب أي غزو جديد في المستقبل.

يأتي ذلك في وقت أكد الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تركز هجماتها في شرق خاركيف وباخموت وليمان، مشيرًا إلى أنه أحبط 60 هجومًا روسيًا خلال 24 ساعة. فيما قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إن الوضع في محيط مدينة باخموت أصبح متوترًا للغاية.

وفي رسالة على “تليغرام”، أوضح الجنرال الأوكراني أن القوات الروسية دفعت بوحدات هجومية تابعة لمجموعات فاغنر العسكرية في محاولة لاختراق دفاعات الجيش الأوكراني بهدف فرض حصار على المدينة.