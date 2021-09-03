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الناتو: الاعتراف بطالبان سيعتمد على أفعالها

منذ 29 دقيقة
حلف شمال الأطسي-الناتو

حلف شمال الأطلسي-الناتو

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أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الاعتراف بحركة طالبان التي سيطرة على معظم أفغانستان، بعد أن دخلت العاصمة كابل في منتصف الشهر الماضي (أغسطس 20219 ) موضع نقاش مع الشركاء في الحلف.

إلى ذلك، أوضح ستولتنبرج ، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن الحلف يسعى لإجلاء المزيد من المواطنين المهددين من أفغانستان والإبقاء على الاتصالات مع طالبان. لكنه كرر أنه يتعين على الحركة أن تظهر أنها جديرة بالمساعدة والاعتراف بها.

كذلك، أشار إلى أن الكثير من الأفغان تعاونوا مع القوات الدولية وقد يكونون في خطر إن ظلوا في أفغانستان.

بدوره، شدد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم على أن الحوار والاعتراف بالحركة، يرتبط بشروط صارمة.

فقد أكد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد خلال مؤتمر صحافي بوقت سابق اليوم بعد اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في سلوفينيا، على أن التكتل سيتحاور مع طالبان لكن بشروط قاسية، مضيفا أن هذا لا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستشكلها الحركة.

 

    المصدر :
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