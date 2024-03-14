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الناتو: الانتخابات الروسية في المناطق الأوكرانية "غير شرعية"

منذ 47 دقيقة
الانتخابات الرئاسية في روسيا- أرشيفية

الانتخابات الرئاسية في روسيا- أرشيفية

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أفاد أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن أي محاولة لإجراء انتخابات الرئاسة الروسية في مناطق أوكرانية هي “غير شرعية”، هذا ويستعد الروس للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 مارس (آذار).

كما حذر في مؤتمر صحافي، من أن دول الناتو لا تقوم بتزويد أوكرانيا “بما يكفي من الذخيرة”.

في المقابل، دعت الخارجية الأوكرانية إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية وتصفها بغير الشرعية.

كما قالت كييف إن الدعاية الانتخابية الروسية في أراض “محتلة” تحد صارخ للقانون الدولي.

تأتي هذه التصريحات، فيما تجري عمليات التصويت على الانتخابات في روسيا والمناطق التي تم ضمها من أوكرانيا على مدى 3 أيام، على الرغم من أن بعض المناطق صوّتت مبكراً، من بينها المناطق النائية وأجزاء من أوكرانيا سيطرت عليها روسيا.

وأعلنت روسيا في عام 2022 أنها ضمت مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها. كما فرضت موسكو الأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تسيطر عليها.

وسبق أن أجرت روسيا عدة اقتراعات في هذه المناطق رغم القتال الجاري فيها وتنديد المجتمع الدولي وسيطرة موسكو بشكل جزئي فقط على هذه المناطق.

واستبقت السلطات الروسية الاستحقاق الانتخابي الذي دخل مراحله الأخيرة بتأكيد عزمها على مواجهة أي محاولة للتدخل الخارجي في العملية الانتخابية، أو مساعي التأثير على الوضع في البلاد بعدها. ووجه الكرملين تحذيرات صارمة بهذا الشأن جرى إيصالها مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى الولايات المتحدة وغالبية البلدان الأوروبية.

ويتم انتخاب الرئيس الروسي عن طريق التصويت الشعبي المباشر. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، يتم إجراء جولة ثانية بعد ثلاثة أسابيع.

وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة أقله حتى 2036.

    المصدر :
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