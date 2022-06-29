الناتو: الصين ليست عدوا لكنها تمثل تحديا خطيرا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن الصين ليست عدوا للحلف لكنها تمثل تحديات خطيرة.

وأضاف ستولتنبرج “نواجه الآن حقبة من المنافسة الاستراتيجية … الصين تقوم ببناء قواتها بشكل كبير، بما في ذلك الأسلحة النووية، وتخيف جيرانها، بما في ذلك تايوان”.

ومضى يقول “الصين ليست خصمنا ولكن يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن التحديات الخطيرة التي تمثلها”.

روسيا التهديد الأكبر

أعلن قادة حلف شمال الأطلسي “ناتو” أن روسيا هي أكبر تهديد للمنطقة، وتعهدوا خلال قمة مدريد بدعم أوكرانيا حتى تسترد سيادتها الكاملة، بينما نددت موسكو بالتوسع الإضافي للناتو في أوروبا.

وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن قادة الحلف وافقوا على التصور الإستراتيجي الجديد للناتو واعتبار روسيا أكبر تهديد له.

وأضاف أن الحلف اعتمد حزمة مساعدات لأوكرانيا تشمل تأمين المعدات العسكرية وأنظمة دفاع جوي، متعهدا بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.

وقال الأمين العام للناتو أيضا إن قادة الناتو اتخذوا قرارا بدعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوين في الحلف.

وسبق أن قال ستولتنبرغ إن قادة الناتو سوف يتخذون اليوم الأربعاء “قرارا تاريخيا” بدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، معتبرا أن سرعة دعوة الحلف لهما “غير مسبوقة”.