الناتو: انتصار بوتين في الحرب أكبر خطر على أمن دول الحلف

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجمعة أن بلاده تحضر هجوماً مضاداً ضد الجيش الروسي، مع مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب ريزنيكوف على فيسبوك “سنشن ضربات أقوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي، سيكون هناك هجوم مضاد، نعمل بجهد للتحضير له”.

فيما اعتبر أمين عام الناتو أن انتصار بوتين في الحرب أكبر خطر على أمن دول الحلف مشيرا إلى أن انضمام فنلندا والسويد للحلف سيعزز أمن أوروبا.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرج، إن الصراع الروسي-الأوكراني تحول الآن إلى”معركة لوجستية”، لذلك يحتاج حلفاء أوكرانيا إلى زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة.

وأضاف ستولتنبرج في تصريح خاص لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية الخميس 23\2\2023، “الناتو سيقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، حيث لا يمكننا السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في أوكرانيا”.

وحول ما إذا كان سيتم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري الدفاعي، أجاب ستولتنبرج “موقف الناتو لم يتغير، ستصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، لكن التركيز الرئيسي الآن هو ضمان أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا”.