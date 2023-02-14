الناتو: بوتين بدأ الهجوم الكبير ضد أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ إن الهجوم الروسي “الكبير” الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ بالفعل بعد عام تقريبا من بدء الحرب.

وأضاف ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لـ”الناتو” إن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأسلحة التي تحتاجها “لكسب هذه الحرب”. وأضاف أن قرار الحلفاء في “الناتو”، بشأن إرسال طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا “ليس القضية الأكثر إلحاحًا” في الوقت الحالي.

وأكد ستولتنبرغ ، الذي سيعقد بين 14 و15 فبراير في بروكسل: “لقد تطور نوع الدعم وهذا جزء من المشاورات الجارية بين الحلفاء داخل الحلف وفي مجموعة دعم أوكرانيا وسيستمر”.

وأوضح: “لأننا نعلم الحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لتكون قادرة على استعادة الأراضي وتحرير الأراضي والفوز في هذه الحرب والانتصار كدولة مستقلة وذات سيادة”.

وفيما يتعلق بالأسلحة، أكد الأمين العام للحلف أهمية مناقشة أنواع الأنظمة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا وأن تكون جميع تلك الأنظمة “تعمل كما ينبغي”.

وقال: “عندما تعد لمزيد من الحرب ولشن هجمات جديدة، لذا، من المهم جدًا أن يقدم حلفاء وشركاء الناتو المزيد من الدعم لأوكرانيا”.